В Свердловской области назвали самую грязную реку

Всего вода для исследований была отобрана с 31 локации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские экологи из общественной организации по защите окружающей среды «Живой Шемур» опубликовали результаты исследований проб воды в реках Банная, Чёрная, Ольховка, Тамшёр, Шегультан, Тальтия, Ивдель и Сосьва. По их данным специалисты аналитических лабораторий Росприроднадзора, Росрыболовства, Росгидромета заинтересовались состоянием рек после обращения уральцев об их загрязнении. Исследования проводились с 28 сентября по 5 октября.

- Пожалуй, это первая такая масштабная оценка ситуации с реками, и мы очень надеемся, что она будет объективной. Мы имеем право знать, что с нашими реками. Молодцы все, кто высказал свою гражданскую позицию и не остался в стороне, - сообщается на сайте организации.

Всего вода была отобрана с 31 локации. С 17 локаций взяли пробы воды представители «Живого Шемура», в том числе из-под отвалов Шемурского карьера и из карстовой ямы в Шегультане. Общественная организация опубликовала результаты анализов воды на карте.

Места отбора проб и содержание в них меди, марганца, цинка, кадмия, свинца, хрома Фото: «Живой Шемур»

Так, самое большое количество примесей обнаружили в реке Тамшир. Как рассказали на сайте «Живого Шемура», в ее воде содержание меди в 60 тысяч раз превышает норму, цинка - в 6 тысяч, марганца - в три тысячи раз. Немного уступает Тамшёру вода, стекающая по канаве в ее русло - там меди в 50 тысяч раз больше нормы. Также представители организации выяснили, что река Тальтия немного чище Шегультана. Но больше всего возмущение у экологов вызвало состояние воды Шемурского карьера.

- Страшное нечно течет в ручейках из-под отвалов Шемурского карьера. Там раз в сто-тысячу больше элементов большого списка (на карте их нет), - отметили экологи.