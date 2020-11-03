Юлия Михалкова рассказала, как вести беседу, если ничего не понимаешь

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Юлия Михалкова поделились со своими поклонниками несколькими советами, как вести себя в обществе и побороть неуверенность в себе. Бывшая актриса «Уральских пельменей» рассказала, как поддержать беседу с человеком даже, если не понимаете о чем речь.

- Смените тему, настаивает Михалкова. - Чтобы сделать это деликатно и не обидеть собеседника, ищите общее в детских воспоминаниях. Ведь, у детей много общего: все ходили в школу и гуляли во дворе. Например, биолог говорит про строение каракатицы - вспомните момент, как вы на биологии изучали инфузорию-туфельку. И утоните: помнит ли собеседник, как он ее изучал? И далее беседа плавно перейдет к воспоминаниям о школьной юности. По этой теме многое рассказать сможет каждый!

Кстати, пост Михалковой сопровождала фотография в полный рост, где юмористка снова похвасталась своей безупречной фигурой.