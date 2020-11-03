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В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 возглавил бывший замминистра здравоохранения Омской области Александр Павловских. На должность исполняющего обязанностей главврача его назначили накануне. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе минздрава Свердловской области и ЦГБ № 1. Мы запросили информацию о новом руководителе больницы у пресс-секретаря медучреждения.

- Ввиду того, что Александр Юрьевич приступил к своим обязанностям совсем недавно. В данный момент знакомится с работой учреждения и персоналом. Предоставление подробной информации не представляется возможным, - ответили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦГБ № 1.

По данным «КП-Омск» в 2017 году Александр Павловских руководил Алапаевской горбольницей. Сотрудники руководимого им лечебного учреждения практически устроили революцию и даже жаловались на начальника Владимиру Путину. Тогда под письмом подписались более 300 человек.

В прошлом году «КП-Омск» писал, что когда Александр Павловских только ушел с должности главврача Алапаевской горбольницы и занял должность замминистра Омской области, его подозревали в коррупции. Этому послужила переписка в WhatsApp с медсестрой. Позднее местный минздрав заявил, что информация, оказавшаяся в общем доступе, касается реализации приказа о создании комиссии по закупкам в региональном министерстве здравоохранения.