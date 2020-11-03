Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Артисты выздоравливают: В Екатеринбурге Оперный театр возобновляет показ спектаклей

Несколько дней культурное учреждение не работало
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Театр вновь открывает двери для посетителей

Театр вновь открывает двери для посетителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 ноября Екатеринбургский театр оперы и балета возобновляет показ спектаклей. Напомним, что четыре спектакля пришлось отменить из-за того, что 20 артистов заболели коронавирусом. Также у нескольких сотрудников Оперного театра появились симптомы ОРВИ.

По данным ИА «Уральский меридиан», ранее пришлось отказаться от показа четырех спектаклей, которые были запланированы на 28, 29, 30 октября, а также на 1 ноября. В самом театре отметили, что артисты выздоравливают, поэтому показ спектаклей решили возобновить.

Культура