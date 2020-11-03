В Екатеринбурге развесили оскорбительное фото президента Франции из Instagram Хабиба Нурмагомедова

Фото: ЕАН

В Екатеринбурге неизвестные развесили распечатки с оскорбительной фотографией президента Франции Эммануэля Макрона, на которой видно отпечаток ботинка. Листовки появились на остановке транспорта «Оперный театр». Такое же фото президента Франции три дня назад опубликовал на своей странице в Instagram чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. На портрете также белыми крупными буквами добавили слово «собака».

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка в соцсетях после высказывания президента о том, что ислам находится в состоянии кризиса, и призыве к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Президент Франции заявил об этом после убийства преподавателя, который демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo.