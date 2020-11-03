Екатеринбуржец ограбил салон связи в день когда его жена родила сына

Уральцу назначили три года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчины по-разному отмечают рождение сына. В основном приглашают друзей и устраивают пышное застолье. Но житель Березовского Эдуард Иванов пошел другим путем. Мужчина на радостях побежал грабить салон сотовой связи. Причем ограбление уралец тщательно спланировал.

По данным свердловской прокуратуры сначала он обошел салоны сотовой связи, расположенные в Березовском. Главные критерии отбора были следующие: отсутствие охранников и персонал, состоящий из женщин. Чтобы не оставить следов, Эдуард Иванов надел маску и перчатки, а в качестве оружия взял с собой травматический пистолет (в момент преступления он не был заряжен).

- Ворвавшись в магазин, он направил травматический пистолет в сторону двух женщин-продавцов и потребовал передать ему дорогостоящие сотовые телефоны, - рассказывают в прокуратуре.

После того, как перепуганные продавцы выполнили требования грабителя, он скрылся. Телефоны, стоимостью более 50 тысяч рублей, Иванов продал. Но уйти от ответственности ему не удалось.

Грабителя поймали, и он сделал явку с повинной. Позже он возместил причиненный ущерб, а также извинился перед продавцами. В итоге Березовский городской суд назначил Эдуарду Иванову три года колонии общего режима.