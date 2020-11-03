В Историческом сквере Екатеринбурга появятся часы обратного отсчета до Универсиады

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

11 ноября 2020 года ровно за тысячу дней до старта Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге в Историческом сквере установят часы обратного отсчета, а также презентуют официально утвержденные символы спортивного события. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Талисманы выбирали в ходе всероссийского опроса, а потом образы рисовали студенты художественных вузов страны. На последнем этапе эксперты под руководством свердловского губернатора оценило представленные работы и выбрало итоговые варианты.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru