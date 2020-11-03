В Екатеринбурге, не смотря на коронавирус, «Ночь искусств» пройдет в офлайн-формате

Мероприятия «Ночи искусств» пройдут и в онлайн и в офлайн-формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, не смотря на рост количества случаев заражения коронавирусом, «Ночь искусств» решили провести в офлайн режиме. Всероссийская акция пройдет сегодня, 3 ноября, с 18:00 до 23:00. Горожан ждут в театрах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, филармониях и других культурных учреждениях уральской столицы. Некоторые из них помимо офлайн-режима проведут мероприятия и в онлайн-формате.

Так, Екатеринбургский музей изобразительных искусств в 15:00 проведет в соцсетях творческое занятие «Витаминный скетч» - мастер-класс для тех, кто только начинает рисовать.

В 16:00 и 19:30 екатеринбуржцы уже смогут прийти в сам музей. Гостей ждут в зале «Уральского литья из чугуна», а также на выставку русского искусства, где пройдет беседа о мужестве и героизме русского солдата со времён Петра I и до Победы в Великой Отечественной войне.

В 20:30 здесь пройдёт интерактивная практика «Холодно, снег, печеньки с молоком». Мастера вместе с гостями будут рисовать комиксы, делать трафареты и печь печенье в виде произведений авангардного искусства из коллекции Музея ИЗО.

Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера представит выставочный проект, в основе которого коллекция тиражированной графики из фондов музея, где хранится более 250 плакатов военного времени. Они восстанавливают хронологию военных событий – с начала вторжения Германии и её союзников в СССР до её полной капитуляции 9 мая 1945 года.

Также музей в этот день будет открыт для оффлайн-посещения. Жители и гости Екатеринбурга смогут оценить ювелирную коллекцию Анны Холод, основательницу собрания ANTIK_Pro. В программе - встреча с автором коллекции и бесплатные экскурсии по экспозиции.

Команда «Дома Метенкова» подготовила для гостей серию авторских экскурсий, охватывающих три действующие в настоящее время выставки. Гости смогут детально рассмотреть «Виды Урала» Вениамина Метенкова, погрузиться в повседневную жизнь Свердловска через экспозицию «Зеркало, шапка, цветок и стакан» и поразмышлять над проблемой «искусственного мяса» в рамках проекта Людмилы Калиниченко «Срок годности: Неограничен».

И это только несколько учреждений, который подготовили мероприятия для горожан. Полную программу мероприятий «Ночи искусств» можно посмотреть на официальном сайте акции.