Министр ЖКХ рассказал, почему в Свердловской области не везде завершили капремонт

Полностью работы по капремонту закончены в 40 муниципалитетах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подвели итоги проведенного за 10 месяцев капремонта в многоквартирных домах. На данный момент он завершен на 94 %. Как рассказали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, капремонт идет с опережением сроков. Но, по словам главы ведомства Николая Смирнова, несмотря на высокие темпы капремонта, в муниципалитетах есть ряд «отстающих» объектов, и главной причиной этого являются недопуски специалистов для замены сетей в жилые помещения.

- Иногда из-за одного собственника работы останавливаются во всем подъезде. И это недопустимо. Жителям необходимо понять, что если не поменять общедомовые сети и стояки сейчас, потом, когда наступят морозы, сделать это будет значительно сложней, - отметил Николай Смирнов.

По его словам ответственность за техническое состояние сетей и последствия, которые могут возникнуть из-за неисправностей, в таком случае будет лежать на собственнике помещения, который не впустил рабочего.

По словам министра, на сегодняшний день наружные работы, которые необходимо было произвести до наступления минусовых температур, выполнены полностью. На финальной стадии находятся ремонтные работы внутридомовых систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Полностью работы закончены в 40 муниципалитетах.

Всего в многоквартирных домах Свердловской области с начала года отремонтированы 522 крыши, 456 подвальных помещений, 411 фасадов, 205 лифтов, 378 систем холодного и 296 систем горячего водоснабжения, 485 внутридомовых систем центрального отопления, 419 систем водоотведения и 421 система электроснабжения.