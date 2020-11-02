Сегодня на Урале дороги ремонтируют с применениям новых технологий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в последние годы активно занимаются решение одной из главных проблем – дороги. Каждый год в регионах появляются новые качественные дороги, ремонтируются проблемные трассы. Многое в этой сфере делается благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас активно применяются современные инновационные технологии и материалы, которые делают строительство дорог более дешевым и одновременно качественным. Но главное – кадры в этой отрасли. Именно в Екатеринбурге готовят специалистов, которые развивают отрасль в ногу со временем.

- Наши студенты работают практически во всех дорожно-строительных, проектных и научно-исследовательских организациях дорожной отрасли. Интенсивность движения растет, нагрузки на дороги растут. Поэтому применение инноваций в строительстве дорог – это необходимость, - рассказал в эфире телеканала ОТВ заведующий кафедрой транспорта и дорожного строительства Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Чудинов.

По словам эксперта, вуз сегодня ведет собственные разработки, которые применяются на практике. Например, в Екатеринбурге разрабатывается нормативно-техническая документация, изучается вопрос применения укрепленных грунтов для строительства дорожных одежд, которые заменяют каменные материалы. Также создаются технологии для повышения эффективность асфальтно-бетонных смесей. Все это позволяет делать дороги качественнее и безопаснее.