Строительство идет полным ходом: в Нижнем Тагиле начали сборку пролетов моста

Фото: администрация Нижнего Тагила

На место строительства моста через Городской пруд Нижнего Тагила завозят металлоконструкции. Строители приступили к сборке пролетов будущей переправы. К месту работ доставили около 40 тысяч кубометров материала, предстоит довезти еще 30 тысяч.

- Сейчас ведется монтаж фундамента опоры. Полностью готовы три объекта. Выполнены работы по сваям, идут буровые работы. К 10 декабря планируем закончить бурение и бетонирование всех свай для всех опор, - рассказал представитель генерального подрядчика «Альмакоргрупп».

Мост через городской пруд обещают сдать осенью 2022 года – когда Нижнему Тагилу исполнится 300 лет. Его приблизительная стоимость оценивается в четыре миллиарда рублей.