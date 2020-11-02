На новый год летим в Екатеринбург: уральский мегаполис вошел в топ-10 направлений внутреннего туризма

Уральская зима привлекает всё больше туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал одним из самых востребованных пунктов назначения на новогодние каникулы. Среди поисковых запросов для вылета из Москвы следующий топ маршрутов: Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар. Лишь четверть туристов желает поехать за рубеж.Об этом пишет сервис путешествий Tutu.ru, составивший список популярных новогодних туров по городам.

В последние годы столица Урала активно развивает внутренний и въездной туризм, а также международное деловое сотрудничество. Закрытие границ из-за пандемии коронавируса способствовало расширению туристических маршрутов с рядом регионов страны, - сообщила заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.

Екатеринбург регулярно входит в топ городов, наиболее популярных для путешествий и фотографий, по качеству городской среды. Раньше он имел репутацию промышленного города, теперь же это современный мегаполис.