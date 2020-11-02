Пожарные потушили пылающий ангар с пластиком и бумагой в Первоуральске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели локализовали пожар в ангаре в городе Первоуральске, где хранится пластик, картон и бумага. На месте до сих пор работают несколько бригад сотрудников МЧС: задействовано 20 единиц техники и 60 человек личного состава. Как сообщают в ведомстве, из-за высоких температур частично обрушилась кровля строения.

- Для мониторинга зоны пожара и координации действий сил и средств задействован беспилотный летательный аппарат МЧС России, - сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. - В район пожара для контроля за состоянием воздуха направлена передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части из Екатеринбурга.

В пожаре никто не пострадал. Как ранее сообщали спасатели, площадь возгорания составляла 4000 квадратных метров.