Ваши деньги пытаются украсть: в Екатеринбурге мужчина перевел мошенникам более миллиона рублей

Мужчина сам отдал мошенникам более миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга поступило очередное заявление о телефонном мошенничестве. Мужчина рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что с его счета пытаются снять все сбережения. Чтобы предотвратить кражу, мужчине предложили скачать приложение и сообщить пин-код и кодовое слово, что мужчина и сделал. В результате с его карты пропали все деньги.

Общий ущерб составил 1 миллион 174 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время преступников ищут, - сообщили в уголовном розыске.

Управление МВД России по Екатеринбургу снова предупреждает граждан о том, что нельзя переводить свои деньги на неизвестные счета и следовать любым инструкицям неизвестных лиц. Если незнакомцы просят сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, нужно положить трубку телефона и перезвонить в банк по официальному номеру, который доступен на сайте.