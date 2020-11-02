Студентов УрГПУ перевели на дистант

На дистанте студенты УрГПУ будут до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентов Уральского государственного педагогического университета перевели на дистант. Занятия будут проводиться в онлайн-формате с сегодняшнего дня. Об этом сообщается в приказе ректора, опубликованном на сайте вуза.

- 2 ноября 2020 года УрГПУ переходит на реализацию образовательных программ на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, - сообщается на сайте.

На какой период времени студентов отправили на дистант не уточняется. Указано только, что на онлайн-обучении вуз будет до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

С сегодняшнего дня на дистанционную форму обучения также перешел УрФУ. В таком формате студенты будут получать знания до февраля следующего года.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в опубликованном ранее указе рекомендовал вузам, колледжам и техникумам перейти на дистанционное обучение с 27 октября.