Приставил нож к горлу: в Березовском «одноклеточный верзила» напал на ребенка и отобрал у него телефон

мужчина с ножом атаковал ребенка в городе с плохой славой Фото: Елена ВАХРУШЕВА

1 ноября в городе Березовский под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на ребенка. Телесных повреждений злоумышленник школьнику не причинил, однако сильно напугал парня и ограбил его. Об этом ural.kp.ru сообщил

Ребенок вышел на улицу из дома № 10 по улице Спортивная и направился в сторону дома № 16 по улице Гагарина. В этот момент на школьника напал неизвестный мужчина. Он приставил к горлу ребенка нож, забрал 100 рублей и потребовал разблокировать телефон, после чего забрал гаджет и скрылся с места ограбления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Сведения о том, что у ребенка похищены деньги не соответствуют действительности. Это была первоначальная информация, которая не нашла своего подтверждения в ходе проверочных мероприятий. А вот то, что у несовершеннолетнего похитили мобильный аппарат, не информационная «утка». Мальчик по просьбе родителей ходил в магазин, и по дороге к нему пристал какой-то «одноклеточный верзила», вероятно неспособный своими руками заработать на жизнь честным трудом, решил ограбить неравного себе по силам. Учитывая, что ребенок не является субъектом, собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска передали для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР. Представитель МВД сейчас отрабатывают на причастность к нападению на мальчика ранее судимых, наркозависимых и склонных к такого рода противоправным поступкам. Нескольких подозреваемых потерпевший не опознал, работа в этом направлении полицией продолжается, - отметил руководитель пресс-службы Главка Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Город Березовский давно славится своими уличными нападениями. Самый громкий случай за последние годы произошел 9 августа 2018 года, когда группа школьников в гаражах у жилого комплекса убила 21-летнего инвалида по имени Дмитрий Рудаков, растоптав ему голову.