На Урале мотоциклист без тормозов и фар насмерть сбил 16-летнюю девочку

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Накануне вечером в поселке Восточный произошла трагедия - 16-летнюю девочку сбил пьяный мотоциклист. Школьница из Верхней Пышмы приехала в гости к бабушке и в этот вечер решила прогуляться с подругой. В какой-то момент девочкам из-за ремонта тротуара пришлось сойти на проезжую часть. 34-летний водитель «Урала» заметил пешеходов в последний момент и не успел затормозить.

- В результате происшествия девушку-пешехода с открытым переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой, в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в Серовскую городскую больницу, где позже девушка скончалась, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель мотоцикла мало того, что уже находился в состоянии опьянения, он сбил девочку, когда ехал за добавкой. У мужчины не было ни прав ни документов на транспорт, на котором он передвигался. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл был собран самостоятельно из запчастей, взятых на пункте приема металлолома. Тормозная система и световые приборы при этом не работали. В ходе проведенного освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение с результатом 0.794 мг/л.

За допущенные нарушения ПДД, в том числе за управлением в нетрезвом состоянии, в отношении водителя составлено 5 административных материалов. Расследование по факту ДТП продолжается.