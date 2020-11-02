В уральском селе мужчина зашел в дом к соседке и потрогал в постели ее 12-летнюю внучку

Ребенок испугался прикосновений постороннего мужчины Фото: Алексей ФОКИН

Очередной вопиющий случай, связанный с нарушением прав ребенка, произошел в селе Акбаш Нижнесергинского района Свердловской области.

В небольшом уральском селе, где проживает немногим больше шестисот человек, мужчина, проживающий по улице Мусы Джалиля, 28 октября зашел в дом к соседке, где в тот момент находились пожилая бабушка и ее внуки и внучки.

Мужчина, увидев, что в доме нет матери детей, подсел на кровать к 12-летней спящей девочке, откинул ее одеяло, и разбудил, сильно напугав ребенка. Об этом ural.kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Мать девочки отправилась в полицию, написав заявление на соседа. Она уверена, что мужчина пытался домогаться до ее дочери. У нее есть все основания так полагать – вряд ли посторонний мужчина будет просто так проникать в чужой дом и лезть в постель к ребенку. Заявление у женщины приняли.

Отметим, что этот же мужчина периодически ездит днем по селу Акбаш в нетрезвом состоянии, но меры к нему не применяются.