Оперштаб показал, как дезинфицируют школы в Свердловской области

Фото: оперштаб Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на прошлой неделе посоветовал руководителям учебных заведений региона максимально эффективно распорядиться временем каникул и провести полный цикл дезинфекции помещений. Оперштаб рассказал и показал, как школы выполняют рекомендации главы региона.

В классах раствором протирают парты Фото: оперштаб Свердловской области

Пока ученики находятся на каникулах, хлоросодержащим раствором в помещениях школ обрабатывают стены, потолки, пол, мебель и учебные пособия. Генеральная уборка в среднем занимает около недели.

Помещения обрабатывают хлоросодержащим раствором Фото: оперштаб Свердловской области

Для дезинфекции хлорку разводят в воде Фото: оперштаб Свердловской области

- Только неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований позволит нам не допустить распространения ни коронавирусной инфекции, ни роста сезонных заболеваний. Важно отметить, что подобная генеральная уборка во время каникул проводилась всегда, но в этом году контроль за выполнением этой задачи особенно тщателен, - рассказала исполняющая обязанности главы Минобразования области Нина Журавлева.

Как отметили в оперштабе, педагоги уверены, что именно благодаря соблюдению санитарных требований во время первой четверти школы смогли вести уроки в очном формате.

Специальным раствором обрабатываю и стены и пол Фото: оперштаб Свердловской области