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Многодетная семья из Екатеринбурга отсудила деньги за невозвратные билеты на авиарейс

Иск рассмотрел Свердловский областной суд
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Через суд семье удалось вернуть потраченные на билета деньги

Через суд семье удалось вернуть потраченные на билета деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге многодетная семья сумела вернуть себе деньги через Свердловский областной суд за невозвратные билеты на авиарейс, который отменили из-за пандемии коронавируса.

Семья должна была вылететь в Прагу еще в марте 2020 года по невозвратному тарифу «Промо». За четыре билета екатеринбурженка по имени Елена заплатила 63 761 рубль, но рейс отменили из-за начавшейся пандемии. После этого женщина направила претензию в адрес руководства авиакомпании «Уральский авиалинии» с требованием вернуть уплаченные ранее средства. Но денег назад Елена так и не получила. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После этого женщина вместе с супругом обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском, потребовав с «Уральских авиалиний» 63 761 рубль за билета, 52 095 неустойки, 21 706 рублей штрафа в пользу Елены, неустойку в размере 24 417 рублей, штраф 10 174 рубля, компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей в пользу Сергея. Также с «УА» истцы потребовали 269 рублей в качестве почтовых расходом и 7 рублей, потраченные семьей на оплату юриста.

Октябрьский районный суд лишь частично удовлетворил жалобу жителей Екатеринбурга. В пользу Елены удалось взыскать 63 761 рубль, 20 тысяч рублей неустойки и 20 тысяч рублей в качестве штрафа, 2 тысячи рублей за моральный вред. В пользу супруга Елены Сергея суд постановил взыскать 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Плюс 7 тысяч рублей на оплату юриста и 269 рублей на почтовые расходы также придется заплатить «Уральским авиалиниям».

Свердловский областной суд частично изменил решение районного суда. Судья не согласился только с взысканием суммы за нанесение морального время в пользу Сергея.