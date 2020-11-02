Движение по Чемпионов ограничат из-за строительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на неделю закроют движение транспорта по Чемпионов. В мэрии рассказали, что перекрытие связано с первым этапом строительства двух блок-секций жилого дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения. Движение транспорта от дома № 11 на улице Чемпионов до улицы Счастливая с 23 по 30 ноября закроет акционерное общество «Форум-групп».

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - сообщили в администрации Екатеринбурга.