В парке посадили новые деревья, но жители их не берегут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы начали разрушать открывшуюся после реконструкции «Зеленую рощу». На горожан пожаловалась директор Центра благоустройства и озеленения «Городские Цветы», занимающегося благоустройством парка. По ее словам из-за посетителей Зеленой рощи даже гибнут белки, так-как их подкармливают пиццей.

- Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Уже сломали молодую яблоню, - пишет Мария Штань на своей странице в Facebook. - Газон воруют. Прямо пласты рулонного газона снимают, в пакетик и домой. Давеча обход с комиссией был, а тут оппа... вырезали.

Также директор компании рассказала, что екатеринбуржцы уже успели выдрать несколько кустов и нарушили декоративную отсыпку. Некоторые даже собирают в пакет гидропасев. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что комментируют сложившуюся ситуацию с сожалением.

- Подрядная организация еще не передала объект администрации города после благоустройства. Мы уверены, что до официального открытия парка строители восстановят утраченное.

Напомним, что на прошлой недели екатеринбуржцы удивились появлению зеленого «снега» в парке. Оказалось, что газоны оказались окрашены из-за раствора для посева, который нанесли для того, чтобы визуально было видно, где уже посеяна трава и какова плотность посева.