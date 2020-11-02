Фотографии сделана с разницей в 22 дня. Фото: Instagram Тимура Нагибина

Риск заразиться коронавирусом есть у всех. Как у обычных людей, так и у профессиональных спортсменов. О том, как COVID–19 влияет на организм, наглядно показал боец смешанного стиля, выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», Тимур Нагибин. Спортсмен сделал два фото с разницей в 22 дня. За это время Тимур успел переболеть коронавирусом. Причем болезнь проходила довольно тяжело.

- Очень долго не появлялся в социальных сетях, так как после боя меня схватил этот вирус (ковидная пневмония). Легкие были поражены на 60%. Благодаря мои родным успели вовремя положить в больницу, пролежал под капельницами и антибиотиками две недели, - написал Тимур Нагибин у себя в Instagram.

На левом фото спортсмен перед взвешиванием в бое с Марифом Пираевым, а на правом - после лечения в больнице.

Бой спортсмена состоялся 10 октября. А уже 13-го у Тимура нашли коронавирус.

Тимур Нагибин выиграл бой, а спустя три дня заболел коронавирусом. Фото: Instagram Тимура Нагибина

Бойца выписали из больницы на домашнее лечение 31 октября. Сейчас его здоровье вне опасности.

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