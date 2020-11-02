Куда отправят пациентов института дерматологии в Екатеринбурге: отвечает оперштаб

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Уральский НИИ дерматологии и иммунопатологии на Щербакова,8 перепрофилировали под ковидный госпиталь. Пациентов из медучреждения выписывают. В оперштабе рассказали, где сейчас они смогут получить необходимое лечение.

- О том, что это учреждение в числе тех, которые временно перепрофилируются, оперштаб ранее уже сообщал. Пациенты получат необходимую помощь в областном кожвендиспансере и в ГБ №2, - рассказали в опрештабе.

В НИИ дерматологии и иммунопатологии предполагается госпитализировать больных с легкой и средней тяжестью течения больных, не нуждающихся в кислородной поддержке. Для лечения таких пациентов в медицинском учреждении есть все необходимое.

Напомним, что в пятницу стало известно, что стационар ДГБ №8 перепрофилировали для приема взрослых пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ. Детей временно перенаправляют и принимают в ДГКБ № 9.