На Урале мужчину, устроившего смертельное ДТП, отправили за решетку

Водителя приговорили к двум годам восьми месяцам в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Пышминского района, устроившего смертельное ДТП, на трассе Екатеринбург-Тюмень приговорили к реальному лишению свободы. По данным прокуратуры, больше года назад - 16 августа, Виталий Серебренников на «Mazda 3» около пяти утра на 166 километре превысил допустимую скорость - 70 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Mazda Protege».

30-летний водитель автомобиля, в который влетел Виталий, погиб на месте. Кроме того, второй пассажир иномарки получил переломы плечевой кости, расцененные, как тяжкий вред здоровью. Сам водитель в ДТП также пострадал, получив перелом ноги, был госпитализирован.

- На основании доказательств, представленных государственным обвинением, Камышловский районный суд назначил Виталию Серебренникову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - рассказали в прокуратуре.

Свою вину в совершении ДТП Виталий Серебренников не отрицал. Но отрицал, что допустил выезд на встречную полосу ненамеренно. По словам водителя, его ослепило солнце, из-за чего была ухудшена видимость.