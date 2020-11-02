В Нижнем Тагиле иномарка на пешеходном переходе наехала на мужчину

ДТП произошло в темное время суток. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле в 21 час 1 ноября у дома №59 по улице Садоводов иномарка «Хенде Солярис» сбила пешехода, переходившего проезжую часть улице по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобилем управлял мужчина 1972 года рождения, пострадавшим оказался молодой человек 1991 года рождения. У него врачи после осмотра диагностировали ушиб мягких тканей домой. Парня отпустили домой, пишет издание TagilCity.ru.

Водитель прошел медицинское освидетельствование, он оказался трезв. Ведется разбирательство инцидента.