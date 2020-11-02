На Урале приставы забрали у должника «айфон», чтобы оплатить штрафы ГИБДД

У уральца накопилось 16 неоплаченных штрафов на сумму 32 300 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменке-Уральском 27-летний мужчина долгое время не оплачивал штрафы ГИБДД за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. У уральца накопилось 16 неоплаченных исполнительных производств на сумму 32 300 рублей.

- Должник долгое время являлся злостным нарушителем, самостоятельно свои штрафы не оплачивал. К должнику были применены меры принудительного исполнения, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Приставы сначала ограничили право собственности на автомобили «Mitsubishi Lancer», «Hyundai Accent», «Toyota Camry» должника. Но мужчина продолжил уклоняться от уплаты задолженности. Тогда судебный пристав вынес постановление об аресте счетов и «айфона», принадлежащих должнику.

Тогда мужчина спохватился и незамедлительно погасил штрафы в полном объеме, предоставив судебному приставу-исполнителю квитанции об оплате, чтобы с его имущества сняли арест.