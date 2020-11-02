В середине недели в Екатеринбург придет тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают, что начало ноября в Екатеринбурге будет теплым. Как рассказали в «Уралгидрометцентре», температура воздуха продолжит незначительно колебаться, превышая обычные для этой поры значения на 2-3 градуса.

- В первую ноябрьскую пятидневку активные циклоны будут обходить Урал стороной, атмосферное давление в регионе ожидается повышенным. Больших осадков не предполагается, - рассказала главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

В понедельник, 2 ноября, днём воздух прогреется до + 2 градусов. Согласно прогнозу, в городе будет переменная облачность, ветер до 5 метров в секунду, переменная облачность. Без существенных осадков, местами на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит - 4–6 градусов.

Во вторник, 3 ноября осадки также не ожидаются. Сохранится переменная облачность. Ветер западный, восемь метров в секунду. Днём будет до + 3 градусов. Ночью от – 3 до – 5.

В среду, 4 ноября, ветер усилится до 10 метров в секунду, воздух прогреется до + 8 градусов. Ночью обещают от +2 до – 4.