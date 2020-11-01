Фото: страница Виталия Апакова в "Одноклассниках"

63- летний екатеринбуржец Виталий Апаков умер через несколько часов после выписки из больницы Сысерти. Об этом порталу E1 рассказали родственники мужчины. Виталию Афанасьевичу буквально скитался по треб больницам: из ГКБ № 40 его перевезли в 14-ю, а потом в «красную» зону Сысертской ЦРБ.

Официальный диагноз – пневмония, но тест на коронавирус не подтвердился.

- Он был в ужасном состоянии: не мог ни идти, ни дышать. А медсестра просто его вывела с вещами и закрыла дверь в отделение, - в таком состоянии по словам дочери Олеси ее отца выписали из больницы 31 октября. Через несколько часов Виталий Афанасьевич скончался.

В региональном оперштабе дочери умершего посоветовали обратиться в Минздрав.

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