Всего за время пандемии на Среднем Урале от коронавируса скончались 777 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на 1 ноября, за сутки в Свердловской области было проведено 17 569 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследованы 16 016 человек.

Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 142 896. Обследовано всего 2 019 493 человека, сообщает оперштаб.

Напомним, что число смертей от COVID-19 в регионе достигло 777.

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