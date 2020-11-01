Больница Каменска-Уральского ответила на обвинения в работе врачей с COVID-19

Юридическим отделом городской больницы в понедельник, 2 ноября, будут предприняты необходимые меры по соблюдению СМИ законодательства в области распространения недостоверной информации Фото: Артем КИЛЬКИН

Городскую больницу Каменска-Уральского обвинили в работе врачей с легкой формой COVID-19. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала «Настоящее время».

В учреждении опровергли информацию и заявили, что предпримут необходимые юридические меры.

Отмечается, что с 30 октября в первом корпусе больницы развернуты 100 дополнительных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

- Все медицинские работники еженедельно обследуются на наличие заболевания, как методом ПЦР, так и методом ИФА. При выявлении положительных результатов, медики незамедлительно отстраняются от работы, - сообщили в ГКБ № 1 Каменска-Уральского.

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