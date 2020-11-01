Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

Свердловский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» уступил краснодарскому «Динамо» в полуфинале Кубка России. Первую партию девушки со Среднего Урала выиграли со счетом 25:

Уже в начале второго сета, мы начинаем допускать досадные ошибки на приеме и отстаем от краснодарок почти на 10 мячей. Сократить разрыв удается, а вот переломить ход игры нет. Итог победа «Динамо» 25:23. Третья партия получается для «Уралочек» и вовсе самой плохой за матч, краснодарки всецело владеют ситуацией, пользуются нашими ошибками и выигрывают с огромным преимуществом 25:16.

В четвертой партии казалось, что имя победителя этой встрече уже не изменится. Но к концовке, хозяйки паркета меняют тактику, начинают активно атаковать и бороться за каждый матч. В итоге долгие розыгрыши вознаграждаются победой «Уралочки» 28:26 а игра переходит на тай-брейк.

В решающей партии обе команды, выкладываются на все 100%, но более качественная и результативная работа «Динамо» на блоке, приводит их к победе 15:10 в партии и 3:2 в матче.

Самым результативным игроком в «Уралочке-НТМК» стала Ксения Смирнова, набравшая 23 очка.