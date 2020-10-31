Под Екатеринбургом автомобилист насмерть сбил мужчину, гулявшего с собакой

Авария произошла в поселке Садовом. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В поселке Садовом, что под Екатеринбургом, в третьем часу дня произошла авария. Машина «МАЗ» сбила 48-летнего пешехода. Он скончался на месте происшествия.

- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомашины, двигаясь по улице Сибирка со стороны поселка Березита в направлении поселка Садовый допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем машины сидел 22-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам полиции, что видел мужчину с собакой, стоявшего у проезжей части, но когда он подъехал ближе, мужчина вдруг стал перебегать дорогу. Попытки экстренно остановиться не помогли водителю избежать наезда.