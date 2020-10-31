В Екатеринбурге столкнулись «скорая» и отечественная легковушка

В аварии никто из людей не пострадал. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Во втором часу дня на перекрестке Светлореченской улицы и Объездной дороги в Екатеринбурге произошла авария. Машина скорой помощи столкнулась с ВАЗ-2114.

- Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, двигаясь по улице Светлореченская со стороны Широкой речки с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2114, которая двигалась по Объездной дороге, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

При столкновении никто из людей не пострадал. Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.