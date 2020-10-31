Появилось видео, как в Екатеринбурге машина сбивает 11-летнего школьника

Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге в четверг поздно вечером с улицы Кировградской был госпитализирован в больницу 11-летний школьник. У ребенка диагностировали тупую травму живота, перелом ребра и травму головы. Это были последствия автомобильной аварии.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «ЛАДА XRAY», двигаясь по улице Кировградскои , допустил наезд на 11-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть дороги на запрещающии сигнал светофора, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Случившееся попало на запись видеорегистратора отечественной машины. Теперь с родителями ребенка будут работать сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Решается вопрос об их привлечении к ответственности за пробелы в воспитании сына.