От коронавируса в Свердловской области умерли еще шесть человек

С начала пандемии в Свердловской области коронавирус подтвердился у 36 212 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 278 человек. При этом увеличилось не только количество заболевших в регионе, но и количество умерших от COVID-19.

- Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Общее число случаев - 772.

Добавим, что с начала пандемии в Свердловской области коронавирус подтвердился у 36 212 человек. Из них 28 303 уже вылечились.