Екатеринбург оказался среди городов, в которые российские туристы чаще всего ездили в октябре

В Екатеринбург наши соотечественники в октябре предпочитали приезжать на поезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, где в России в разгар второй волны коронавируса решили побывать россияне, выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip. Так, чаще всего наши соотечественники приобретали билеты в столицу, Санкт-Петербург и Сочи.

- Специалисты сервиса зафиксировали общее снижение цен на авиабилеты в крупные города России, - уточняет RT.COM, в распоряжение которого попали данные исследования. - По сравнению с таким же периодом 2019 года средняя цена билета в одну сторону в Москву упала на 40%.

Если же говорить о путешествии на поезде, то одним из самых популярных направлений для россиян, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода и Сочи стал… Екатеринбург.