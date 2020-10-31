Переводил деньги с чужих телефонов себе на счет: на Урале 21-летнего парня подозревают в кражах

Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от рук этого человека, позвонить им по телефонам: 356-42-07 либо 02. Фото: УМВД Екатеринбурга

«Злоумышленник действовал просто и дерзко» - говорят сотрудники полиции о 21-летнем жителе Нижнего Тагила, который подозревается в хищении денег через мобильные телефоны. Под «просто и дерзко» подразумевается следующая преступная схема:

- Молодой человек заходил в офисные здания и просил у сотрудников располагающихся там компаний одолжить ему на пару минут мобильный телефон для того, чтобы позвонить, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Отойдя в сторону, он посредством мобильных сервисов управления банковским счетом запрашивал баланс карты владельца телефона.

После этого молодой человек просто переводил деньги на свой номер и возвращал владельцу телефон. Лишь раз, по словам злоумышленника, владелец телефона заметил списание средств со счета. Деньги тогда пришлось вернуть.

- Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, - добавляют в ведомстве. - В Екатеринбурге он работал охранником в одном из торговых центров.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от рук этого человека, позвонить им по телефонам: 356-42-07 либо 02.