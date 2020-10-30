С этой недели все заведения прекращают свою работу в период с 23:00 до 06:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, нужно ли носить маски на улицах. Глава Среднего Урала подробно ответил на этот вопрос в своем блоге.

- В указе не идет речи о том, что маску нужно носить повсеместно. Мы специально уточнили, что речь идет о местах массового скопления людей. Это могут быть площадки в населенных пунктах и за их пределами. Но это локации, где одновременно находятся более 50 человек. Поэтому о постоянном ношении маски мы с вами говорить не можем, - пояснил Евгений Куйвашев.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934.

Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число выписанных достигло 28 013.

Общее число смертей – 766.