Сейчас число зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934 Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 30 октября, за сутки в Свердловской области было проведено 21 798 исследований проб на коронавирус. За последние 24 часа были обследованы 20 250 человек.

Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 098 998. Обследовано всего 1 978 662 человека.

Напомним, что стационар детской больницы № 8 Екатеринбурга перепрофилировали под лечение больных коронавирусом.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934.

Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число выписанных достигло 28 013.

Общее число смертей – 766.