Сейчас число зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным на 30 октября, за сутки в Свердловской области было проведено 21 798 исследований проб на коронавирус. За последние 24 часа были обследованы 20 250 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 098 998. Обследовано всего 1 978 662 человека.
Напомним, что стационар детской больницы № 8 Екатеринбурга перепрофилировали под лечение больных коронавирусом.
ОФИЦИАЛЬНО
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934.
Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ.
Общее число выписанных достигло 28 013.
Общее число смертей – 766.