Сегодня стало известно, что детскую больницу № 8 отдали под лечение взрослых с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 30 октября 2020 года в Екатеринбурге зафиксировано 21064 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте по этому показателю Нижний Тагил – 2 388 случаев. Тревожная ситуация в городах-спутниках уральской столицы: в Березовском – 590, в Верхней Пышме – 883.

Минимум зафиксирован в поселке Пелым, там заболел один человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934.

Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число выписанных достигло 28 013.

Общее число смертей – 766.