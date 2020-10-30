Сегодня стало известно, что детскую больницу № 8 отдали под лечение взрослых с коронавирусом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По состоянию на 30 октября 2020 года в Екатеринбурге зафиксировано 21064 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте по этому показателю Нижний Тагил – 2 388 случаев. Тревожная ситуация в городах-спутниках уральской столицы: в Березовском – 590, в Верхней Пышме – 883.
Минимум зафиксирован в поселке Пелым, там заболел один человек.
ОФИЦИАЛЬНО
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934.
Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ.
Общее число выписанных достигло 28 013.
Общее число смертей – 766.