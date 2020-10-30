Сын олигарха Игоря Алтушкина вошел в ТОП-100 профессионалов спортивной индустрии

Тимофей Алтушкин основал бренд спортивной повседневной одежды. Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Тимофей Алтушкин, сын основного владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина, сегодня вошел в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020». Его признали лучшим менеджером в российском ретейле.

- Рейтинг сформирован по итогам исследования компанией Wanta Group и является независимым – голосовать в нем могли только другие кандидаты на попадание в число лучших, - отмечают в пресс-службе Академии единоборств РМК. – От Свердловской области было сразу девять кандидатов на попадание в топ-100, в том числе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и руководитель дирекции Универсиады Александр Чернов.

Тимофей Алтушкин в 2019 году основал бренд спортивной повседневной одежды RCC Sport. Помимо него от Свердловской области в рейтинг вошел генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников в номинации «Новые имена в спортивном бизнесе».