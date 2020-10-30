Следователи уверены, что мальчика избивали в семье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело Гилы Германской вновь оказалось в подвешенном состоянии. Накануне в Чкаловском районном суде состоялось первое заседание после освобождения матери скончавшегося мальчика Никиты.

Как рассказал «КП» адвокат Дмитрий Жикин, помощник прокурора выступил с ходатайством об отводе судьи. Суд поддержал требование.

- Этот же судья рассматривал дело мужа Гилы Викторовны, но его пришлось вернуть в Следственный комитет на доработку. Когда назначат нового судью – неизвестно, - пояснил Дмитрий Жикин.

История с криминальным оттенком четы Германских берет свое начало в июле 2018 года, когда в квартире семьи скончался 6-летний приемный сын Никита. Мальчику стало плохо после того, как он, якобы, поскользнулся в ванной комнате. Поначалу родителям показалось, что ребенок оклемался и все в порядке. Но посреди ночи раздался хрип, прибежавшие в детскую Гила и Михаил не могли уже ничем помочь Никите, малыш скончался у них на руках.

Приговор был ожидаем – Германскую признали виновной, 27 мая ей назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но после рассмотрения апелляции с нее сняли большую часть обвинений и освободили.

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