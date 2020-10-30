Скорая помощь в Екатеринбурге получила кислородную станцию, которая поможет спасать больных коронавирусом

Кислородная станция — это набор оборудования для производства и заправки кислорода в баллоны. Фото: предоставлено Фондом святой Екатерины

Сегодня, 30 октября, в Екатеринбург прибыла кислородная станция, которая будет работать на станции Скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса. Для нужд медиков ее приобрел фонд святой Екатерины.

- По словам представителей компании «ПТП «Медтехника» монтаж и наладка долгожданного и очень нужного для «неотложки» оборудования начнется буквально завтра и в самое ближайшее время состоится ее запуск в работу, - уточняют в фонде святой Екатерины. - Впервые в истории службы скорой помощи, а это более ста лет, у нее появится собственная станция по производству медицинского кислорода.

Из-за распространения коронавируса у скорой помощи возросла потребность в кислороде, который жизненно необходим пациентам у которых развилась пневмония. До пандемии городские "скорые" потребляли 280 баллонов в год, емкостью 40 литров. Но к настоящему моменту с апреля было израсходовано уже 450 баллонов кислорода.

- После запуска новой кислородной станции потребность скорой помощи Екатеринбурга в кислороде будет полностью закрыта даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и подъемов инфекционных заболеваний, - уточняют в фонде святой Екатерины. - Кроме этого процесс заправки машины СМП кислородом станет более быстрым.