Балаклавы с черепом, воздушные шары и постель с тыквами: как Екатеринбург готовится к Хэллоуину

Аналитики AliExpress изучили, что чаще всего заказывали уральцы к празднику

Стало известно, как жители Екатеринбурга готовились к предстоящему Хэллоуину. Уральцы заранее покупали костюмы, аксессуары и другую зловещую атрибутику. Аналитики сайта AliExpress узнали, какие товары заказывали люди.

Жители Екатеринбурга поддержали общероссийский тренд: самыми популярными образами у уральцев была принцесса Эльза из «Холодного сердца», а также Малефисента. В топ вошли балаклава черного цвета с принтом в виде черепа, воздушные шары с изображением смешных привидений и прочей нечисти и тематический домашний текстиль.

- Также любители Хэллоуина в Екатеринбурге активно покупали на AliExpress товары для тематического макияжа и товары-шутки для устрашающего розыгрыша друзей. Более консервативные почитатели этого праздника обошлись наклейками на стены в виде летучих мышей, тематическими рисунками для ногтей, переводными тату с опасными насекомыми и светодиодными светильниками в виде тыквы. А из габаритных товаров для праздника в октябре 2020 в Екатеринбург отправилась ростовая кукла коровы, - сообщает пресс-служба AliExpress Россия.