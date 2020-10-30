Взятку передал инструктор автошколы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Необычная история развернулась в Нижнем Тагиле. Местная жительница призналась, что еще весной 2019 года дала взятку инспектору ГИБДД, чтобы тот закрыл глаза на ее плохое вождение при сдаче экзамена.
Как рассказал «КП»- Екатеринбург источник в правоохранительных органах, девушка дважды провалила сдачу в городе и решила больше не пытаться получить права самостоятельно. Через своего инструктора она передала капитану полиции 10 тысяч рублей.
- Момент передачи взятки зафиксировал регистратор в салоне учебного автомобиля. Сам полицейский отрицает получение денег. Говорит, что ничего не помнит, - пояснил инсайдер «КП».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в действиях силовика усматриваются признаки преступления по статье 291.2 УК.