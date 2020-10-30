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Жительница Нижнего Тагила спустя год призналась, что купила права и подвела гаишника под статью

Девушка рассказала, что никак не могла сдать вождение в городе, а инспектор ГИБДД «помог» ей за 10 тысяч рублей
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Взятку передал инструктор автошколы

Взятку передал инструктор автошколы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычная история развернулась в Нижнем Тагиле. Местная жительница призналась, что еще весной 2019 года дала взятку инспектору ГИБДД, чтобы тот закрыл глаза на ее плохое вождение при сдаче экзамена.

Как рассказал «КП»- Екатеринбург источник в правоохранительных органах, девушка дважды провалила сдачу в городе и решила больше не пытаться получить права самостоятельно. Через своего инструктора она передала капитану полиции 10 тысяч рублей.

- Момент передачи взятки зафиксировал регистратор в салоне учебного автомобиля. Сам полицейский отрицает получение денег. Говорит, что ничего не помнит, - пояснил инсайдер «КП».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в действиях силовика усматриваются признаки преступления по статье 291.2 УК.

ЧП