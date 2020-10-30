В Нижнем Тагиле задержали грабителя интернет-проводов

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали грабителя интернет-проводов. 45-летний мужчина срезал кабели на чердаках и сдавал. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, о кражах в микрорайоне Выя Ленинского района в полицию сообщил представитель интернет - провайдера. Он рассказал силовикам, что в первом случае, в ночное время с чердачного помещения неизвестный срезал 95 метров кабеля. Во втором - 90 метров, в третьем - 160 метров. Владельцам он причинил многотысячный ущерб. Кроме того он лишил людей возможности на длительное время подключаться к всемирной паутине.

- Найти любителя чужой собственности и специалиста портить землякам настроение поручили сыщикам уголовного розыска, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - При тщательной отработке подучетного элемента был установлен гражданин Семенякин. Взяли его, когда он нес в утиль очередную партию украденных интерент-проводов. Доставленный в отдел полиции мужчина под прессом неопровержимых улик дал признательные показания, рассказав, что таким образом зарабатывал себе, дабы, как говорится, «заморить червячка».

Чтобы попасть в закрытый подъезд без ключа, злоумышленник обычно звонил жильцам дома по домофону, представлялся новым соседом и просил открыть дверь. Затем он поднимался на чердак и при помощи ножа за срезал весь кабель. Сейчас мужчина содержится под стражей и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мужчина уже неоднократно был судим. В последний раз он был осужден за кражи в июне текущего года. Суд приговорил его к исправительным работам. Сейчас за кражу проводов ему грозит до пяти лет лишения свободы.