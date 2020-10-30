В Свердловской области в седьмой раз пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная к празднованию Дня народного единства

Фото: «Центр инновационных музейных технологий» Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера

Акция пройдет под традиционным девизом «Искусство объединяет», но темой этого года является юбилейная дата – 75-летие Великой Победы. Организатором акции в регионе является Министерство культуры Свердловской области, координатором – Центр инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера. Время проведения акции с 18.00 до 23.00.

Всего в этом году примет участие 271 площадка из 132 населенных пунктов Свердловской области. Участниками «Ночи искусств» традиционно выступают театры, филармонии, музеи, галереи, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, художественные школы и другие учреждения культуры. В этом году география акции расширилась на 41 населенный пункт: присоединились новые города, села и даже деревни из самых отдаленных уголков региона. Особенностью этого года стало активное участие небольших библиотек из сельских территорий. К акции присоединились 90 новых площадок, среди них Краснотурьинский колледж искусств, Новоуральский театр кукол, Детская художественная школа, г. Ревда и другие.

Посетителей ждут выставки, концерты, спектакли, лекции, показы фильмов, мастер-классы, квесты, встречи с писателями, художниками и актерами. Всего участники представили более 360 программ - как в офлайн, так и в онлайн форматах. Из них около 250 – бесплатные, 97 площадок подготовили детские мероприятия.

Фото: «Центр инновационных музейных технологий» Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера

В этом году Центр инновационных музейных технологий подготовили три спец.проекта. Совместно с учащимися образовательных учреждений в сфере профессионального искусства будет реализован социально-культурный проект «Искусство объединяет». По эскизам участников будет разрисован маршрутный троллейбус символами искусства. 3 ноября авторы своих задумок встретятся в депо трамвайно-троллейбусного управления по адресу Щорса, 11 и дружно приступят к раскрашиванию подготовленного троллейбуса, превратив его в движущийся арт-объект, призванный стать своеобразным символом акции.

Другим онлайн-проектом станет виртуальный музей современной фотографии. Площадкой музея станут популярные городские сообщества региона в социальных сетях. 3 и 4 ноября уральские фотографы смогут поделиться в пабликах красивыми кадрами на тему искусства. Своё участие подтвердили более 30 фотографов, которые сделали более 150 снимков в Екатеринбурге и в других населённых пунктах Свердловской области.

Кроме этого организаторы подготовили виртуальный проект для семейного досуга - специальную онлайн-игру от Mozgoparty «На память о Победе». Ее можно будет бесплатно скачать на сайте акции и в группе Вконтакте.

Старт Ночи искусств будет объявлен 3 ноября в 18.00 Министром культуры Свердловской области С.Н. Учайкиной на одной из площадок акции – Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область», в экспозиции мультимедийной выставки, посвященной новому взгляду на историческую живопись.

Все программы акции на сайте www.nightso.ru. Телефон «Горячей линии»: (343) 376-43-06.