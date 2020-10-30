Вывел за секунду до взрыва газа: на Урале наградили сотрудника Росгвардии, спасшего пенсионера

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Нижних Сергах медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» наградили сотрудника Росгвардии. Старший полицейский территориального отдела вневедомственной охраны Константин Грачёв за секунду до взрыва газа вывел из горящего дома пенсионера.

- Это тревожное событие произошло 20 августа 2018 года. Прапорщик полиции Грачев в этот день находился у себя дома на выходном. Примерно в 13.30 Константин заметил, что из-под крыши соседнего дома наружу вырываются клубы дыма. Зная, что в этом жилище проживает пенсионер, сотрудник Росгвардии поспешил на помощь, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Когда Константин Грачёв подбежал к месту пожара, он увидел, что здание и двор уже были охвачены огнём, а посреди пламени на крыльце метался 79-летний сосед. Сотрудник Росгвардии пытался потушить пожар самостоятельно, но огонь распространялся слишком быстро. Росгвардеец взял дедушку под руки и вывел его на улицу.

Когда он отвел пожилого мужчину на безопасное расстояние, они услышали взрыв. В доме произошел взрыв бытового газа - в помещении были четыре баллона. Когда приехали пожарные, огонь уже полностью уничтожил дом. Медики оказали соседу росгвардейца помощь. У дедушки оказались обожжены руки. Сам герой не пострадал.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, прапорщик полиции Константин Грачёв, спасший дедушку, служит в органах правопорядка уже больше десяти лет.