Положительный тест на COVID-2019 оказался у 36 человек из 132 обследованных туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 30% туристов, вернувшихся из-за границы, заболели коронавирусом. Положительный тест на COVID-2019 оказался у 36 человек из 132 обследованных. Информацию об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Как рассказал главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу Юрий Бармин, напомнил, что тем, кто по возвращении из зарубежа не зарегистрировался на портале госуслуг и не прошел тестирование на COVID-2019, грозит штраф до 7,5 тысяч рублей. По его данным на 29 октября в городе зарегистрировано 2 349 заболевших коронавирусом.

За сутки в Свердловской области подтверждено 284 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе по официальным данным с начала пандемии - 35 934 человека.